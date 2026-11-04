Украина обсудила с США, европейцами и BlackRock План процветания

Первая встреча была посвящена плану восстановления для Украины - ключевому документу, определяющему послевоенное восстановление государства, привлечение инвестиций и экономическое развитие.

"Работали с представителями Еврокомиссии, США, Великобритании, Франции, Германии, НАТО, Всемирного банка и BlackRock. С украинской стороны привлечены команды Минэкономики, Минфина, Минобороны и Офиса президента", - рассказал Умеров.

Он отметил, что сейчас идет предметная работа над документом, и добавил, что участники уже определили конкретные следующие шаги и сроки их выполнения, а детали обнародуют позже.

Финансирование на 2027 год

Вторая встреча касалась финансирования Украины в 2027 году. Представители Минобороны, Минфина и Офиса президента представили партнерам детальные расчеты на следующий год:

общий объем необходимых ресурсов;

объем дефицита, который необходимо покрыть;

возможные источники закрытия финансовых потребностей.

"Отдельно обсудили угрозы со стороны России для Украины и всей Европы, а также общие шаги по противодействию им", - сообщил глава СВР.

Новая архитектура безопасности Европы

Умеров отметил, что завтра работа с партнерами продолжится - стороны сосредоточатся на обсуждении гарантий безопасности для Украины.

"Речь идет не только о безопасности нашего государства, но и о новой архитектуре безопасности всей Европы после войны. Украина является ее неотъемлемой частью. Ведь без долгосрочной безопасности Украины невозможна и долгосрочная безопасность Европы", - подчеркнул он.