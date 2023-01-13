Україна обговорила із головою Генасамблеї ООН "формулу миру"
Заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова обговорила із головою Генеральної Асамблеї ООН Чаба Кьорьоші свої ініціативи та "формулу миру".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її публікацію у Twitter.
"Україна високо оцінює рішучу відданість Чаби Кьорьоші дотриманню Статуту #ООН, який ми повністю поділяємо", - йдеться у дописі.
Джапарова зазначає, що вони обговорили ініціативи України в наступному місяці та "формулу миру". Заступник міністра назвала її механізмом відновлення безпеки та справедливості в усьому світі.
Ще у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський запропонував "формулу миру", аби зупинити руйнівну російську війну. Вона полягає в гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні військ РФ з окупованих територій.
Нагадаємо, що Генасамблея ООН ухвалила резолюцію України, яка засуджує російські репресії та порушення прав людини в окупованому Криму.
Україна вважає, що Російська Федерація у 1991 році в односторонньому порядку нав'язала своє членство в Організації Об'єднаних Націй та узурпувала місце СРСР у Раді безпеки.
ООН необхідно створити спецтрибунал для розслідування злочину агресії Росії проти України. Відповідну резолюцію планується винести на розгляд Генасамблеї ООН вже цього року.
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