ua ru
Сб, 14 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина обсудила с главой Генассамблеи ООН "формулу мира"

Новина українською →
Украина, Пятница 13 января 2023 23:03
Украина обсудила с главой Генассамблеи ООН "формулу мира" Фото: заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и Чаба Кереши Председатель Генеральной Ассамблеи ООН (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова обсудила с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереши свои инициативы и "формулу мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Twitter.

"Украина высоко оценивает решительную приверженность Чабы Кереши к соблюдению Устава #ООН, который мы полностью разделяем", - говорится в сообщении.

Джапарова отмечает, что они обсудили инициативы Украины в следующем месяце и "формулу мира". Замминистра назвала ее механизмом восстановления безопасности и справедливости во всем мире.

Еще в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предложил "формулу мира", чтобы остановить разрушительную российскую войну. Она заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе войск РФ с оккупированных территорий.

Напомним, что Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины, осуждающую российские репрессии и нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

Украина считает, что Российская Федерация в 1991 году в одностороннем порядке навязала свое членство в Организации Объединенных Наций и узурпировала место СССР в Совбезе.

ООН необходимо создать спецтрибунал для расследования преступления агрессии России против Украины. Соответствующую резолюцию планируется вынести на рассмотрение Генассамблеи ООН уже в текущем году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН МЗС Война в Украине
NEWS
Британия в понедельник объявит о передаче Украине танков Challenger 2, - СМИ
Британия в понедельник объявит о передаче Украине танков Challenger 2, - СМИ
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам