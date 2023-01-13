Украина обсудила с главой Генассамблеи ООН "формулу мира"
Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова обсудила с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереши свои инициативы и "формулу мира".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Twitter.
"Украина высоко оценивает решительную приверженность Чабы Кереши к соблюдению Устава #ООН, который мы полностью разделяем", - говорится в сообщении.
Джапарова отмечает, что они обсудили инициативы Украины в следующем месяце и "формулу мира". Замминистра назвала ее механизмом восстановления безопасности и справедливости во всем мире.
Еще в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предложил "формулу мира", чтобы остановить разрушительную российскую войну. Она заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе войск РФ с оккупированных территорий.
Напомним, что Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины, осуждающую российские репрессии и нарушения прав человека в оккупированном Крыму.
Украина считает, что Российская Федерация в 1991 году в одностороннем порядке навязала свое членство в Организации Объединенных Наций и узурпировала место СССР в Совбезе.
ООН необходимо создать спецтрибунал для расследования преступления агрессии России против Украины. Соответствующую резолюцию планируется вынести на рассмотрение Генассамблеи ООН уже в текущем году.
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