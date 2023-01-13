Украина обсудила с главой Генассамблеи ООН "формулу мира"

Фото: заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и Чаба Кереши Председатель Генеральной Ассамблеи ООН (Виталий Носач, РБК-Украина)

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова обсудила с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереши свои инициативы и "формулу мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Twitter.

"Украина высоко оценивает решительную приверженность Чабы Кереши к соблюдению Устава #ООН, который мы полностью разделяем", - говорится в сообщении. Джапарова отмечает, что они обсудили инициативы Украины в следующем месяце и "формулу мира". Замминистра назвала ее механизмом восстановления безопасности и справедливости во всем мире. Еще в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предложил "формулу мира", чтобы остановить разрушительную российскую войну. Она заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе войск РФ с оккупированных территорий.