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Генасамблея ООН засудила російські репресії у Криму

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Нью-Йорк, П'ятниця 16 грудня 2022 03:31
Генасамблея ООН засудила російські репресії у Криму Фото: Генасамблея ООН підтримала резолюцію України щодо Криму (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію України, яка засуджує російські репресії та порушення прав людини в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.

Уточнюється, що резолюцію підтримали 82 країни, 80 утрималися та 13 висловилися проти.

У тексті резолюції міститься заклик до Росії вжити всіх необхідних заходів для того, щоб негайно покінчити з усіма порушеннями та зловживаннями щодо жителів Криму.

Серед них, згідно з документом, дискримінаційні заходи та методи, довільні затримання та арешти, тортури та інші жорстокі, нелюдські або принижуючі гідність види поводження.

Згадуються також сексуальне та гендерне насильство, у тому числі з метою змусити затриманих осіб свідчити проти себе чи співпрацювати із силовиками.

Які країни голосували проти документа

  • Росія;
  • Білорусь;
  • Зімбабве;
  • Іран;
  • Китай;
  • КНДР;
  • Куба;
  • Малі;
  • Нікарагуа;
  • Сирія;
  • Судан;
  • Еритрея;
  • Ефіопія.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що президент Володимир Зеленський заявив, що не проти розглянути варіанти, що передбачають повернення Криму невійськовим шляхом.

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