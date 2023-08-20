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Україна до Нового року отримає першу групу винищувачів F-16, - прем'єр Данії

Фото: прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна до Нового року отримає першу групу винищувачів F-16, коли українські військові завершать навчання.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію з президентом Володимиром Зеленським.

"Щодо того, коли ми плануємо надати літаки. Сподіваюся, ближче до Нового року перша група літаків залишить землю Данії та попрямує в Україну. Близько шести з них", - заявила вона.

При цьому премʼєр додала, що наступного року ще 8 літаків попрямують з Данії в Україну, а ще за рік - ще 5.

F-16 для України

Винищувачі F-16 необхідні Україні не лише для захисту від регулярних російських терористичних обстрілів, але й для того, щоб українські військові змогли скласти конкуренцію російській авіації.

Нещодавно США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван говорив, що Україна отримає літаки після завершення навчання пілотів.

Так, сьогодні Нідерланди оголосили, що нададуть Україні 42 американських винищувачів.

До того ж Данія пообіцяла передати Україні 19 винищувачів.

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