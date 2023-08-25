UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна незабаром отримає F-16, але про ATACMS Байден поки не сказав ні "так", ні "ні", - Міллі

Фото: генерал Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна невдовзі отримає винищувачі американського виробництва F-16. Питання про постачання ATACMS поки не вирішено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю, яке голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі дав каналу Al-Mamlaka (Йорданія).

"F-16. Насправді це рухається вперед. Існує програма навчання, і вони, ймовірно, отримають F-16… у недалекому майбутньому", - сказав він.

За його словами, Вашингтон все ще обговорює питання про надання армійських тактичних ракетних систем дальньої дії, відомих як ATACMS, які потрібні Україні та досягають тилу ворога, включаючи територію Росії.

"Вони отримали далекобійну артилерію за допомогою керованої ракетної системи залпового вогню (GMLRS), а британці надали інші типи можливостей, які є і в інших країнах. Таким чином вони отримали багато артилерії", - сказав Міллі, зазначивши, "ATACMS - спірна тема ".

Він заявив, що Україна не отримала ATACMS з багатьох причин, а питання, як і раніше, "на столі".

"Президент Байден на даний момент не сказав ні "ні", ні "так"", - сказав Міллі.

F-16 для України

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав обіцянки від Данії та Нідерландів та Норвегії поставити F-16, заявивши, що вони посилять протиповітряну оборону України та допоможуть її контрнаступу проти російських сил. Відомо, що Київ отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

Сполучені Штати найближчим часом мають намір розпочати навчання українських пілотів на F-16. Літня підготовка розпочнеться у жовтні на базі Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Арізона.

ATACMS - це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin з дальністю застосування до 300 км. Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS.

Нещодавно президент США Джо Байден підтвердив, що Сполучені Штати розпочали розгляд передачі ЗСУ цих ракет.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиF-16