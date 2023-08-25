Украина вскоре получит F-16, но по ATACMS Байден пока не сказал ни "да", ни "нет", - Милли

"F-16. На самом деле это движется вперед. Существует программа обучения, и они, вероятно, получат F-16… в не столь отдаленном будущем", - сказал он.

По его словам, Вашингтон все еще обсуждает вопрос о предоставлении армейских тактических ракетных системам дальнего действия, известным как ATACMS, которые нужны Украине и которые достигают тыла врага, включая территорию России.

"Они получили дальнобойную артиллерию с помощью управляемой ракетной системы залпового огня (GMLRS), а британцы предоставили другие типы возможностей, которые есть и у других стран. Таким образом, они получили много артиллерии", - сказал Милли, отметив, "ATACMS - спорная тема".

Он заявил, что Украина не получила ATACMS по многим причинам, а вопрос по-прежнему "на столе".

"Президент Байден на данный момент не сказал ни "нет", ни "да"", - сказал Милли.

F-16 для Украины

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил обещания от Дании и Нидерландов и Норвегии поставить F-16, заявив, что они усилят противовоздушную оборону Украины и помогут ее контрнаступлению против российских сил. Известно, что Киев получит по меньшей мере 61 самолет из Дании и Нидерландов.

Соединенные Штаты в ближайшее время намерены начать обучение украинских пилотов на F-16. Летная подготовка начнется в октябре на базе Национальной гвардии Моррис в Тусоне, штат Аризона.

ATACMS - это твердотопливная баллистическая ракета класса "земля-земля" производства американской компании Lockheed Martin с дальностью применения до 300 км. Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

Недавно президент США Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты приступили к рассмотрению передачи ВСУ этих ракет.