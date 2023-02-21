UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна невдовзі отримає від США перший транш бюджетної допомоги, - Шмигаль

Фото: Україна невдовзі отримає від США перший транш на 10 млрд доларів (kmu.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Представники України під час візиту американського лідера Джо Байдена та його команди обговорювали питання співпраці країн. В тому числі підіймалася тема фінансової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Денис Шмигал

За його словами, було порушено питання швидкого відновлення, на яке Сполучені Штати спрямовують 1,5 млрд доларів, а також виділення понад 1 млрд доларів на підтримку енергетики України та Молдови.

"Ми також розраховуємо якнайшвидше отримати перший транш анонсованої раніше бюджетної допомоги у розмірі 10 млрд доларів. Це важливий елемент нашої фінансової стійкості", - розповів Шмигаль.

Нагадаємо, Україна та персонал МВФ досягли домовленості щодо перегляду "Програми моніторингу" за участю Ради директорів. Тепер цю домовленість має затвердити керівництво організації.

Зазначимо, 17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм зустрілася з українською владою у Варшаві, щоб оцінити результати діяльності України. Чого чекати в результаті переговорів України з МВФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденДенис Шмигаль