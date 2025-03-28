Україна найближчим часом отримає новий транш від МВФ, - Шмигаль

"Виконавча рада МВФ затвердила сьомий перегляд програми EFF і вже найближчим часом Україна отримає черговий транш обсягом близько 400 млн доларів США", - зазначив глава українського уряду.

Він уточнив, що разом із таким траншем підтримка держбюджету України Фондом становитиме вже понад 10 млрд доларів.

Шмигаль подякував МВФ за підтримку, яка сприяє зміцненню економічної стійкості України.

Оновлено 22:38

Глава НБУ Андрій Пишний підтвердив, що Рада директорів МВФ схвалила сьомий перегляд програми розширеного фінансування (EFF).

"Черговий транш складе близько 0,4 млрд доларів, а загальна сума надходжень за програмою складе 10,1 млрд доларів", - додав Пишний.

Він звернув увагу, що рівень виконання Україною вимог у рамках EFF залишається високим. Було оновлено меморандум про економічну та фінансову політику з МВФ.

"Ми вже працюємо над завданнями до восьмого перегляду", - розповів Пишний.