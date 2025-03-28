Украина в ближайшее время получит новый транш от МВФ, - Шмыгаль

"Исполнительный совет МВФ утвердил седьмой пересмотр программы EFF и уже в ближайшее время Украина получит очередной транш объемом около 400 млн долларов США", - отметил глава украинского правительства.

Он уточнил, что вместе с таким траншем поддержка госбюджета Украины Фондом составит уже более 10 млрд долларов.

Шмыгаль поблагодарил МВФ за поддержку, которая способствует укреплению экономической стойкости Украины.

Обновлено 22:38

Глава НБУ Андрей Пышный подтвердил, что Совет директоров МВФ одобрил седьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF).

"Очередной транш составит около 0,4 млрд долларов, а общая сумма поступлений по программе составит 10,1 млрд долларов", - добавил Пышный.

Он обратил внимание, что уровень выполнения Украиной требований в рамках EFF остается высоким. Был обновлен меморандум об экономической и финансовой политикой с МВФ.

"Мы уже работаем над задачами к восьмому просмотру", - рассказал Пышный.