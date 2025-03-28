Украина в ближайшее время получит новый транш от МВФ, - Шмыгаль

Украина уже скоро получит от Международного валютного фонда транш в размере 400 млн долларов. Для этого выполнены все условия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
"Исполнительный совет МВФ утвердил седьмой пересмотр программы EFF и уже в ближайшее время Украина получит очередной транш объемом около 400 млн долларов США", - отметил глава украинского правительства.
Он уточнил, что вместе с таким траншем поддержка госбюджета Украины Фондом составит уже более 10 млрд долларов.
Шмыгаль поблагодарил МВФ за поддержку, которая способствует укреплению экономической стойкости Украины.
Обновлено 22:38
Глава НБУ Андрей Пышный подтвердил, что Совет директоров МВФ одобрил седьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF).
"Очередной транш составит около 0,4 млрд долларов, а общая сумма поступлений по программе составит 10,1 млрд долларов", - добавил Пышный.
Он обратил внимание, что уровень выполнения Украиной требований в рамках EFF остается высоким. Был обновлен меморандум об экономической и финансовой политикой с МВФ.
"Мы уже работаем над задачами к восьмому просмотру", - рассказал Пышный.
Напомним, в конце февраля стало известно, что Украина и Международный валютный фонд договорились на уровне персонала о седьмом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования (EFF).
Условием для получения нового транша, как обычно, было утверждение пересмотра Исполнительным советом директоров МВФ.
Полный объем такой программы составляет 15,5 млрд долларов.
К слову, ранее источники РБК-Украина рассказали, что Украина не выполнила несколько структурных маяков программы финансирования МВФ.
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