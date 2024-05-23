Україна найближчим часом може підписати ще одну безпекову угоду

Україна та Греція вже найближчим часом можуть підписати двосторонню безпекову угоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Під час зустрічі спеціального уповноваженого Міністерства закордонних справ (МЗС) Греції з питань України Спиридоном Ламбрідісом, заступник керівник Офісу президента (ОП) Ігор Жовква подякував Афінам за всебічну допомогу. Зокрема він наголосив на важливості її посилення відповідно до нинішніх потреб наших бійців.

Також сторони обговорили підтримку української "формули миру" з боку Греції й підготовку до Саміту миру, який вже незабаром пройде у Швейцарії.

"Під час зустрічі домовилися завершити переговори щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди, щоб Україна та Греція змогли укласти її найближчим часом", - пише ОП.

Зокрема сторони обговорили підтримку Україні з боку Греції на її шляху до Європейського союзу (ЄС), а також НАТО.

Гарантії безпеки

Головною метою гарантій безпеки є спроба запобігти вторгненням у майбутньому, поки наша країна не стане повноправним членом Альянсу. Станом на сьогодні Київ уклав догорів з Німеччиною, Францією, Італією, Фінляндією, Нідерландами, а також Литвою.

Як відзначав президент Володимир Зеленський, Україна та Словенія вже завершують роботу над двостороннім безпековим документом. Він підпише угоду за першої ж нагоди.

Детальніше про те, що таке "гарантії безпеки" - у матеріалі РБК-Україна.