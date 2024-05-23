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Украина в ближайшее время может подписать еще одно соглашение о безопасности

Четверг 23 мая 2024 14:05
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Украина в ближайшее время может подписать еще одно соглашение о безопасности Фото: Украина в ближайшее время подпишет еще одно соглашение о безопасности (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Украина и Греция уже в ближайшее время могут подписать двустороннее соглашение о безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Во время встречи специального уполномоченного Министерства иностранных дел (МИД) Греции по вопросам Украины Спиридоном Ламбридисом, заместитель руководитель Офиса президента (ОП) Игорь Жовква поблагодарил Афины за всестороннюю помощь. В частности он отметил важность ее усиления в соответствии с нынешними потребностями наших бойцов.

Также стороны обсудили поддержку украинской "формулы мира" со стороны Греции и подготовку к Саммиту мира, который уже вскоре пройдет в Швейцарии.

"Во время встречи договорились завершить переговоры по подготовке двустороннего соглашения по безопасности, чтобы Украина и Греция смогли заключить его в ближайшее время", - пишет ОП.

В частности стороны обсудили поддержку Украине со стороны Греции на ее пути в Европейский союз (ЕС), а также НАТО.

Гарантии безопасности

Главной целью гарантий безопасности является попытка предотвратить вторжения в будущем, пока наша страна не станет полноправным членом Альянса. На сегодня Киев заключил договоры с Германией, Францией, Италией, Финляндией, Нидерландами, а также Литвой.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, Украина и Словения уже завершают работу над двусторонним документом о безопасности. Он подпишет соглашение при первой же возможности.

Детальнее о том, что такое "гарантии безопасности" - в материале РБК-Украина.

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