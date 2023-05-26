ua ru
Пт, 26 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ арештувала судно російського олігарха Верховського на мільярд гривень

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 26 травня 2023 12:57
СБУ арештувала судно російського олігарха Верховського на мільярд гривень Фото: СБУ арештувала риболовецький траулер "Бухта Соколовская" олігарха Олександра Верховського (nikvesti com)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ арештувала риболовецький траулер "Бухта Соколовская". Він належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Відомо, вартість промислового судна становить майже 1 млрд гривень. Арештований траулер є складовою торговельного "флоту" олігарха.

Що відомо про олігарха Верховського?

Верховський входить до найближчого оточення Кремля і є одним з найбільших фінансових "донорів" війни проти України. Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету РФ.

Ще до повномасштабного вторгнення російський траулер добудовувався на суднобудівельному заводі у Миколаєві. Для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї РФ.

Що з "Бухтой Соколовской" після арешту?

Наразі судно передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) - відомство, що займається пошуком і стягненням заарештованих активів.

Нагадаємо, раніше АРМА передала російські кораблі, які належать підприємствам РФ, в управління українському підприємству. Загальна вартість кораблів становить понад 532 млн гривень. Вони прибули до України наприкінці 2021-початку 2022 року.

Крім того, в Україні заарештували 170 вагонів із мінеральними добривами виробництва Росії та Білорусі майже на 100 мільйонів гривень. Вони прибули до порту Миколаєва, який входить до бізнес-структури олігарха Дмитра Фірташа, ще до 24 лютого.

Цікаво, що буквально вчора СБУ повідомила про підозру двом главам облгазів, які фігурують у так званій "справі Фірташа" - масштабній схемі підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа, пов'язаного із розкраданням газу на мільярди гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України
NEWS
Нічна атака росіян. Українські бійці знищили 10 крилатих ракет та 23 "Шахеди"
Нічна атака росіян. Українські бійці знищили 10 крилатих ракет та 23 "Шахеди"
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром