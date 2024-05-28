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Украина национализировала судно российского олигарха стоимостью более 1 млрд гривен

Украина, Вторник 28 мая 2024 19:55
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Украина национализировала судно российского олигарха стоимостью более 1 млрд гривен Фото: рыболовный траулер "Бухта Соколовская" (nikvesti com)
Автор: Татьяна Степанова

По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины имущества российского олигарха Александра Верховского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как говорится, речь идет о крупном рыболовном траулере "Бухта Соколовская", который еще до начала полномасштабного вторжения России достраивался на заводе в Николаеве. Стоимость промышленного судна составляет более 1 млрд гривен.

Национализированный траулер был составной частью торгового "флота" подсанкционного олигарха, входящего в ближайшее окружение Кремля. Также Верховский - один из финансовых доноров войны РФ против Украины.

Отмечается, что рыболовный промысел российского бизнесмена позволяет ему регулярно перечислять миллиардные суммы в бюджет России. Оттуда эти средства идут на вооружение и материально-техническое обеспечение оккупационных группировок страны-агрессора, воюющих против Сил обороны Украины.

Для обхода санкций владелец судна бенефициарный оформил его на одну из подконтрольных компаний в Приморском крае РФ.

Сотрудники Службы безопасности разоблачили сделку и заблокировали российский траулер для дальнейшего его ареста и национализации в пользу Украины.

Напомним, в мае прошлого года СБУ арестовала рыболовный траулер "Бухта Соколовская", который принадлежит холдингу подсанкционного российского олигарха Александра Верховского.

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