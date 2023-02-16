Україна націоналізувала підприємства російського олігарха Дерипаски

Правоохоронці розповіли, що таке рішення суду було застосовано стосовно Миколаївського глиноземного заводу, а також видобувних компаній "Глухівський кар'єр кварцитів", "Хустський кар'єр" та "Жежелівський кар'єр".

За інформацією СБУ, під час слідства було встановлено, що Дерипаска керував підприємствами через підконтрольні структури у різних регіонах України. У такий спосіб він намагався приховати своє відношення до активів у країні.

"Втім, співробітники Служби безпеки викрили схему та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України", - зазначають у СБУ.