Україна націоналізувала підприємства Коломойського, Жеваго та Богуслаєва

Рішення стосується "забезпечення проведення в системі депозитарного обліку депозитарних операцій щодо примусового відчуження у власність держави акцій" цих компаній.

До цього рішення більше 40% акцій "Укрнафти" належало Ігорю Коломойському та його бізнес-партнерам, які вже близько 20 контролюють цю компанію. "Нафтогазу" належить 50%+1 акція "Укрнафти".

Компанія добуває майже 90% нафти в Україні та є одним найбільших власників АЗС.

ПАТ "Укртатнафта" володіє найбільшим нафтопереробним заводом країни, який розташований у Кременчуці. Структура власності підприємства досить заплутана, але більша частина акцій через офшори скоріш за все також належить Коломойському та Геннадію Боголюбову.

Володарем АТ "Мотор Січ" до останнього часу був В'ячеслав Богуслаєв, якого в жовтні заарештували за колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору.

ПрАТ "АвтоКрАЗ" контролювався народним депутатом багатьох скликань від партії "Батьківщина" Костянтином Жеваго.

Власником ПрАТ "Запоріжтрансформатор".є Костянтин Григоришин.