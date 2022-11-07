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Украина национализировала предприятия Коломойского, Жеваго и Богуслаева

Фото: у Коломойского отобрали "Укрнафту" (atlanticcouncil.org)
Автор: Александр Белоус

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ", ЧАО "Запорожтрансформатор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКЦБФР.

Решение касается "обеспечения проведения в системе депозитарного учета депозитарных операций по принудительному отчуждению в собственность государства акций" этих компаний.

До этого решения более 40% акций "Укрнафты" принадлежало Игорю Коломойскому и его бизнес-партнерам, уже около 20 контролирующих эту компанию. "Нафтогазу" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты".

Компания добывает почти 90% нефти в Украине и является одним из крупнейших владельцев АЗС.

ПАО "Укртатнафта" владеет крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом страны, расположенным в Кременчуге. Структура собственности предприятия достаточно запутана, но большая часть акций через офшоры, скорее всего, также принадлежит Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Владельцем АО "Мотор Сич" до последнего времени был Вячеслав Богуслаев, которого в октябре арестовали за коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору.

ЧАО "АвтоКрАЗ" контролировалось народным депутатом многих созывов от партии "Батькивщина" Константином Жеваго.

Владельцем ЧАО "Запорожтрансформатор" является Константин Григоришин.

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олигархИгорь Коломойский