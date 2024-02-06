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Україна націоналізувала майже пів мільярда нафтогазових активів російського олігарха

Фото: Едуард Худайнатов (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Україна націоналізувала нафтогазові активи підсанкційного російського олігарха Едуарда Худайнатова на 500 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними СБУ, Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про націоналізацію українських активів підсанкційного російського олігарха Едуарда Худайнатова.

Таким чином у дохід України було стягнуто 100% його частки у статутному капіталі ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", яка оцінюється у майже пів мільярда гривень.

Слідство з'ясувало, що Худайнатов контролював українського нафтотрейдера через низку офшорних компаній і підконтрольних осіб.  Він сподівався уникнути націоналізації активів після повномасштабного вторгнення РФ та продовжувати отримувати значні прибутки з нафтогазового ринку України.

Окрім цього, було встановлено, що Худайнатов є однією із довірених осіб російського диктатора Володимира Путіна та очолює російську нафтогазову компанію "ННК-Груп". Він входив до ради директорів "Роснафти.

Вищезгадані два підприємства - одні з найбільших "спонсорів" війни проти України. Компанії регулярно поставляють паливно-мастильні матеріали для військово-промислового комплексу та окупаційних угруповань Росії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що до державного бюджету у вівторок, 30 січня, вперше надійшли санкційні гроші у розмірі понад 32 млн гривень. Мова про кошти, які належали найбільшому в Україні виробнику металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію.

За даними слідства, у 2000 році холдинг, який належить російському олігарху Олегу Дерипасці, приватизував "Миколаївський глиноземний завод". Даний холдинг є одним з найбільших в світі виробників алюмінію.

 

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