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Украина национализировала почти полмиллиарда нефтегазовых активов российского олигарха

Фото: Эдуард Худайнатов (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Украина национализировала нефтегазовые активы подсанкционного российского олигарха Эдуарда Худайнатова на 500 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным СБУ, Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о национализации украинских активов подсанкционного российского олигарха Эдуарда Худайнатова.

Таким образом, в доход Украины было взыскано 100% его доли в уставном капитале ООО "Нефтяная компания "Альянс-Украина", которая оценивается почти в полмиллиарда гривен.

Следствие выяснило, что Худайнатов контролировал украинского нефтетрейдера из-за ряда оффшорных компаний и подконтрольных лиц. Он надеялся избежать национализации активов после полномасштабного вторжения РФ и продолжать получать значительную прибыль с нефтегазового рынка Украины.

Кроме того, было установлено, что Худайнатов является одним из доверенных лиц российского диктатора Владимира Путина и возглавляет российскую нефтегазовую компанию "ННК-Групп". Он входил в совет директоров "Роснефти.

Вышеупомянутые два предприятия – одни из крупнейших "спонсоров" войны против Украины. Компании регулярно поставляют горюче-смазочные материалы для военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок России.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в государственный бюджет во вторник, 30 января, впервые поступили санкционные деньги в размере более 32 млн. гривен. Речь идет о средствах, которые принадлежали крупнейшему в Украине производителю металлургического глинозема и гидроксиду алюминия.

По данным следствия, в 2000 году холдинг, принадлежащий российскому олигарху Олегу Дерипаске, приватизировал "Николаевский глиноземный завод". Данный холдинг является одним из самых крупных в мире производителей алюминия.

 

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