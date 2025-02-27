Україна націоналізувала активи однієї з найбільших нафтових компаній Росії

Зазначається, що ПАТ "Татнєфть імені В.Д. Шашина" є одним із найбільших промислових конгломератів у сфері видобутку, переробки та реалізації нафтопродуктів у Росії.

Ця стратегічно важлива для держави-агресора компанія стабільно сплачує значні податки до російського бюджету, кошти з якого спрямовуються на розвиток і підтримку військово-промислового комплексу РФ.

Підприємства "Татнєфть" посилюють енергетичний та економічний потенціал Росії, що використовується її політичним керівництвом для ведення агресивної війни проти України.

Зокрема, один із ключових проєктів групи - комплекс нафтопереробних заводів "ТАНЕКО" у Нижньокамську (Татарстан, РФ), який виробляє приблизно 20 видів продукції, включаючи авіаційний керосин і дизельне паливо, що постачаються на підприємства ВПК Росії.

ВАКС постановив застосувати до "Татнєфть" санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції".

Зокрема, на підставі рішення суду, в дохід української держави стягнуто корпоративні права компаній якими напряму володіла "Татнєфть", а саме:

100% частки в статутному капіталі ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА";

92,98 % частки в статутному капіталі ТОВ "ХАРКІВ-КАПІТАЛ";

88,97 % частки в статутному капіталі ТОВ "ПОЛТАВА-КАПІТАЛ".

Зазначені компанії володіють нафтобазами, автозаправними станціями, нежитловими будівлями, земельними ділянками, бензовозами та автомобілями на території Харківської та Полтавської областей.