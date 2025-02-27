Україна націоналізувала активи однієї з найбільших нафтових компаній Росії

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів російської компанії "Татнєфть".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мін’юсту.
Зазначається, що ПАТ "Татнєфть імені В.Д. Шашина" є одним із найбільших промислових конгломератів у сфері видобутку, переробки та реалізації нафтопродуктів у Росії.
Ця стратегічно важлива для держави-агресора компанія стабільно сплачує значні податки до російського бюджету, кошти з якого спрямовуються на розвиток і підтримку військово-промислового комплексу РФ.
Підприємства "Татнєфть" посилюють енергетичний та економічний потенціал Росії, що використовується її політичним керівництвом для ведення агресивної війни проти України.
Зокрема, один із ключових проєктів групи - комплекс нафтопереробних заводів "ТАНЕКО" у Нижньокамську (Татарстан, РФ), який виробляє приблизно 20 видів продукції, включаючи авіаційний керосин і дизельне паливо, що постачаються на підприємства ВПК Росії.
ВАКС постановив застосувати до "Татнєфть" санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції".
Зокрема, на підставі рішення суду, в дохід української держави стягнуто корпоративні права компаній якими напряму володіла "Татнєфть", а саме:
Зазначені компанії володіють нафтобазами, автозаправними станціями, нежитловими будівлями, земельними ділянками, бензовозами та автомобілями на території Харківської та Полтавської областей.
Нагадаємо, раніше Україна націоналізувала нафтогазові активи підсанкційного російського олігарха Едуарда Худайнатова на 500 млн гривень.
Також Україна націоналізувала літак підсанкційної російської корпорації "Ростех", яка є одним з найбільших виробників військової авіатехніки країни-агресора.
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