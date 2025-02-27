Украина национализировала активы одной из крупнейших нефтяных компаний России

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции по применению санкции в виде взыскания в доход государства активов российской компании "Татнефть".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минюста.
Отмечается, что ПАО "Татнефть имени В.Д. Шашина" является одним из крупнейших промышленных конгломератов в сфере добычи, переработки и реализации нефтепродуктов в России.
Эта стратегически важная для государства-агрессора компания стабильно платит значительные налоги в российский бюджет, средства из которого направляются на развитие и поддержку военно-промышленного комплекса РФ.
Предприятия "Татнефти" усиливают энергетический и экономический потенциал России, который используется ее политическим руководством для ведения агрессивной войны против Украины.
В частности, один из ключевых проектов группы - комплекс нефтеперерабатывающих заводов "ТАНЕКО" в Нижнекамске (Татарстан, РФ), который производит около 20 видов продукции, включая авиационный керосин и дизельное топливо, поставляемые на предприятия ВПК России.
ВАКС постановил применить к "Татнефти" санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях".
В частности, на основании решения суда, в доход украинского государства взысканы корпоративные права компаний которыми напрямую владела "Татнефть", а именно:
Указанные компании владеют нефтебазами, автозаправочными станциями, нежилыми зданиями, земельными участками, бензовозами и автомобилями на территории Харьковской и Полтавской областей.
Напомним, ранее Украина национализировала нефтегазовые активы подсанкционного российского олигарха Эдуарда Худайнатова на 500 млн гривен.
Также Украина национализировала самолет подсанкционной российской корпорации "Ростех", которая является одним из крупнейших производителей военной авиатехники страны-агрессора.
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