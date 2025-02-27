Украина национализировала активы одной из крупнейших нефтяных компаний России

Отмечается, что ПАО "Татнефть имени В.Д. Шашина" является одним из крупнейших промышленных конгломератов в сфере добычи, переработки и реализации нефтепродуктов в России.

Эта стратегически важная для государства-агрессора компания стабильно платит значительные налоги в российский бюджет, средства из которого направляются на развитие и поддержку военно-промышленного комплекса РФ.

Предприятия "Татнефти" усиливают энергетический и экономический потенциал России, который используется ее политическим руководством для ведения агрессивной войны против Украины.

В частности, один из ключевых проектов группы - комплекс нефтеперерабатывающих заводов "ТАНЕКО" в Нижнекамске (Татарстан, РФ), который производит около 20 видов продукции, включая авиационный керосин и дизельное топливо, поставляемые на предприятия ВПК России.

ВАКС постановил применить к "Татнефти" санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях".

В частности, на основании решения суда, в доход украинского государства взысканы корпоративные права компаний которыми напрямую владела "Татнефть", а именно:

100% доли в уставном капитале ООО "Татнефть-АЗС-УКРАИНА";

92,98 % доли в уставном капитале ООО "ХАРЬКОВ-КАПИТАЛ";

88,97 % доли в уставном капитале ООО "ПОЛТАВА-КАПИТАЛ".

Указанные компании владеют нефтебазами, автозаправочными станциями, нежилыми зданиями, земельными участками, бензовозами и автомобилями на территории Харьковской и Полтавской областей.