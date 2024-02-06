ua en ru
Вт, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна націоналізувала майже пів мільярда нафтогазових активів російського олігарха

Вівторок 06 лютого 2024 15:31
UA EN RU
Україна націоналізувала майже пів мільярда нафтогазових активів російського олігарха Фото: Едуард Худайнатов (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Україна націоналізувала нафтогазові активи підсанкційного російського олігарха Едуарда Худайнатова на 500 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними СБУ, Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про націоналізацію українських активів підсанкційного російського олігарха Едуарда Худайнатова.

Таким чином у дохід України було стягнуто 100% його частки у статутному капіталі ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", яка оцінюється у майже пів мільярда гривень.

Слідство з'ясувало, що Худайнатов контролював українського нафтотрейдера через низку офшорних компаній і підконтрольних осіб. Він сподівався уникнути націоналізації активів після повномасштабного вторгнення РФ та продовжувати отримувати значні прибутки з нафтогазового ринку України.

Окрім цього, було встановлено, що Худайнатов є однією із довірених осіб російського диктатора Володимира Путіна та очолює російську нафтогазову компанію "ННК-Груп". Він входив до ради директорів "Роснафти.

Вищезгадані два підприємства - одні з найбільших "спонсорів" війни проти України. Компанії регулярно поставляють паливно-мастильні матеріали для військово-промислового комплексу та окупаційних угруповань Росії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що до державного бюджету у вівторок, 30 січня, вперше надійшли санкційні гроші у розмірі понад 32 млн гривень. Мова про кошти, які належали найбільшому в Україні виробнику металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію.

За даними слідства, у 2000 році холдинг, який належить російському олігарху Олегу Дерипасці, приватизував "Миколаївський глиноземний завод". Даний холдинг є одним з найбільших в світі виробників алюмінію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Нефть Війна Росії проти України
NEWS
Бігус vs СБУ. Хто й навіщо стежив за журналістами: деталі скандалу
Бігус vs СБУ. Хто й навіщо стежив за журналістами: деталі скандалу
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити