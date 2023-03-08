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Україна нарощує сили та техніку для великого наступу, - The Economist

Фото: ЗСУ готуються до великого контрнаступу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українська армія може готуватися до серйозних контрнаступальних дій. Про це свідчать постачання західної техніки від партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

Україна готується

Видання зазначає, що Україна протягом останніх місяців накопичує сили та техніку, що може говорити про підготовку до контрнаступу.

Так, з військової допомоги, обіцяної Пентагоном з початку війни, 40% надійшло протягом останніх 3 місяців. Постачання озброєнь, узгоджені у Німеччині у січні 2023 року, - це дві третини від загальної кількості, відправленої Україні минулого року.

Журналісти наголошують, що Україна найближчим часом отримає не лише танки, але й іншу броньовану техніку, яка відіграє значну роль під час наступальних дій. Крім того, видання підкреслює, що українська армія трансформується і вже незабаром третина війська матиме комплектацію за стандартами НАТО.

"Якщо наприкінці минулого року співвідношення українських і західних комплектів становило п’ять до одного, очікується, що воно впаде - п’яти до двох із надходженням допомоги", - зазначає видання.

Плани Залужного

За даними The Economist, головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний планує утворити три нові армійські корпуси, у кожному з яких буде по шість бригад (кожна налічуватиме понад 20 тисяч осіб).

Також у виданні зазначають, що поки українська армія стримає російський наступ у районі Бахмута, частина військових проходить навчання за кордоном. Ймовірно, це допоможе змінити тактику бойових дій.

Журналісти не відкидають, що РФ може посилити штурми на сході. Проте через її виснажені людські та технічні резерви - можливості окупантів обмежені.

На думку експертів, ворог може стягнути підрозділи з інших ділянок фронту на Донбас. У такому випадку це створить прогалину, якою ЗСУ можуть скористатися для наступу.

Нагадаємо, останніми тижнями ситуація на Бахмутському напрямку знову погіршилася. Російські пропагандисти стверджують, що окупанти захоплюють Бахмут в кільце, а Україна нібито почала виводити війська.

Проте українське командування спростовує цю інформацію. Зокрема, президент Володимир Зеленський доручив військовим зібрати підмогу для Бахмута.

Глава держави зазначає, що місто не оточене. За його словами, оборона Бахмута дозволяє ЗСУ паралельно готувати контрнаступ.

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