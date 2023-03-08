Украина наращивает силы и технику для большого наступления, - The Economist

Украинская армия может готовиться к серьезным контрнаступательным действиям. Об этом свидетельствуют поставки западной техники от партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.
Издание отмечает, что Украина в последние месяцы накапливает силы и технику, что может говорить о подготовке к контрнаступлению.
Так, из военной помощи, обещанной Пентагоном с начала войны, 40% поступило за последние 3 месяца. Снабжение вооружений, согласованных в Германии в январе 2023 года, - это две трети от общего количества, отправленного Украине в прошлом году.
Журналисты отмечают, что Украина в ближайшее время получит не только танки, но и другую бронированную технику, которая играет значительную роль в наступательных действиях. Кроме того, издание подчеркивает, что украинская армия трансформируется и уже в скором времени третья часть войск будет иметь комплектацию по стандартам НАТО.
"Если в конце прошлого года соотношение украинских и западных комплектов составляло пять к одному, ожидается, что оно упадет - пяти к двум с поступлением помощи", - отмечает издание.
По данным The Economist, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный планирует образовать три новых армейских корпуса, в каждом из которых будет по шесть бригад (каждая будет насчитывать более 20 тысяч человек).
Также в издании отмечают, что пока украинская армия сдержит российское наступление в районе Бахмута, часть военных проходит обучение за границей. По всей вероятности, это поможет изменить тактику боевых действий.
Журналисты не исключают, что РФ может усилить штурмы на востоке. Однако из-за ее истощенных человеческих и технических резервов - возможности оккупантов ограничены.
По мнению экспертов, враг может взыскать подразделения с других участков фронта на Донбасс. В таком случае это создаст пробел, которым ВСУ могут воспользоваться для наступления.
Напомним, в последние недели ситуация на Бахмутском направлении снова ухудшилась. Российские пропагандисты утверждают, что оккупанты захватывают Бахмут в кольцо, а Украина якобы начала выводить войска.
Однако украинское командование опровергает эту информацию. В частности, президент Владимир Зеленский поручил военным собрать подмогу для Бахмута.
Глава государства отмечает, что город не оцеплен. По его словам, оборона Бахмута позволяет ВСУ параллельно готовить контрнаступление.
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