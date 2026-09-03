Україна наразі не готова до вступу в Європейський Союз, - Мадяр

Україна наразі не готова до вступу в ЄС, а сам процес членства має відбуватися виключно на загальних засадах без жодних прискорених процедур.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index .

Відповідаючи на запитання щодо підтримки переговорів про вступ України до ЄС, глава уряду країни пояснив, що сторони уклали політичну угоду про повернення угорській меншині мовних, освітніх та культурних прав.

За його словами, Будапешт вимагав лише базових прав для громадян користуватися рідною мовою. Україна погодилася на це та прийняла угоду з чітко визначеними термінами, однак практичних результатів поки немає.

"Ми попросили лише про те, що належить кожній людині, - щоб вона могла користуватися власною мовою. Україна на це погодилася, прийняла цю угоду, в якій визначені конкретні терміни. Ми поки не бачимо, щоб щось відбулося", - сказав Мадяр.

Оцінка готовності України

Він підкреслив, що позиція Будапешта залишається незмінною: процес вступу має оцінюватися виключно за реальними заслугами країни. Жодних виняткових чи прискорених процедур бути не може.

Мадяр також зазначив, що обіцянки швидкого членства з боку керівників ЄС є помилковими.

"Україна - країна, яка перебуває у стані війни, очевидно, не готова до вступу до ЄС, що б не намагалися обіцяти Україні керівники ЄС або держав-членів", - наголосив політик.

Прем'єр також навів приклад Сербії, яка розпочала процес вступу 15 років тому, але відкрила лише два кластери з шести. На його думку, надання ілюзорних обіцянок і виокремлення окремих держав з політичних причин є "подвійною грою".