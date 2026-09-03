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Украина сейчас не готова к вступлению в Европейский Союз, - Мадьяр

21:07 03.09.2026 Чт
2 мин
Политик подчеркнул, что процесс вступления должен оцениваться по реальным заслугам страны
aimg Валерий Ульяненко
Украина сейчас не готова к вступлению в Европейский Союз, - Мадьяр Фото: Петер Мадьяр (Getty Images)
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Украина пока не готова к вступлению в ЕС, а сам процесс членства должен происходить исключительно на общих началах без ускоренных процедур.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.

Отвечая на вопрос о поддержке переговоров о вступлении Украины в ЕС, глава правительства страны пояснил, что стороны заключили политическое соглашение о возвращении венгерскому меньшинству языковых, образовательных и культурных прав.

По его словам, Будапешт требовал только базовых прав для граждан на родном языке. Украина согласилась на это и приняла соглашение с четко определенными сроками, однако практических результатов пока нет.

"Мы попросили только о том, что принадлежит каждому человеку, - чтобы он мог пользоваться собственным языком. Украина на это согласилась, приняла это соглашение, в котором определены конкретные сроки. Мы пока не видим, чтобы что-то произошло", - сказал Мадьяр.

Оценка готовности Украины

Он подчеркнул, что позиция Будапешта остается неизменной: процесс вступления должен оцениваться исключительно по реальным заслугам страны. Никаких исключительных или ускоренных процедур быть не может.

Мадьяр также отметил, что обещания быстрого членства со стороны руководителей ЕС ошибочны.

"Украина - страна, которая находится в состоянии войны, очевидно, не готова к вступлению в ЕС, что бы ни пытались обещать Украине руководители ЕС или государств-членов", - подчеркнул политик.

Премьер также привел пример Сербии, которая начала процесс вступления 15 лет назад, но открыла всего два кластера из шести. По его мнению, предоставление иллюзорных обещаний и выделение отдельных государств по политическим причинам является "двойной игрой".

Напомним, 15 июня Украина открыла первый из шести переговорных кластеров на пути в Европейский Союз.

В начале июля Венгрия разблокировала и шестой кластер - "внешние отношения", что стало первым серьезным прорывом после длительной блокировки со стороны Будапешта.

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