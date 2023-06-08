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Україна направила ноту протесту Єврокомісії щодо можливої активізації співпраці з "Росатомом"

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна направила ноту протесту до Європейської комісії стосовно можливої активізації співпраці з Росією в атомній енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

""Росатом" є частиною путінського режиму, який підтримує його терористичні дії та наражає на небезпеку ядерні об’єкти", - написав він.

Україна очікує, що попереднє рішення щодо реалізації "Росатомом" проєкту будівництва ядерних реакторів в Угорщині буде переглянуто.

Зокрема, Шмигаль порушив це питання під час виступу на сесії, присвяченій Україні, в межах зустрічі Ради Організації економічного співробітництва та розвитку на міністерському рівні.

Він додав, що такі кроки виглядають сюрреалістично на тлі катастрофи на Каховській ГЕС та окупації Запорізької АЕС.

Прем'єр-міністр впевнений, що санкції проти РФ мають бути посилені, зокрема в таких сферах як атомна енергетика.

"Ми повинні зробити все, щоб business as usual із країною-терористом був неможливий і не підтримував більше російську воєнну машину", - додав він.

Співпраця з "Росатомом"

Наприкінці травня Єврокомісія схвалила зміни до контрактів на будівництво нових реакторів на угорській АЕС "Пакш", які були укладені ще дев'ять років назад з "Росатомом".

Так, Угорщина хоче розширити свою АЕС двома реакторами ВВЕР російського виробництва. Проєкт добудови передали "Росатому" без тендера ще у 2014 році, проте він зіткнувся з затримками.

Додамо, що під час роботи над одинадцятим пакетом санкцій ЄС проти Росії, частина країн заявила про необхідність введення обмежень проти ядерної промисловості країни-агресора. Проте пізніше стало відомо, що блок поки що не планує цього робити.

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ЄврокомісіяРосатомДенис Шмигаль