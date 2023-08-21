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Україна налаштована цього року виконати завдання для переговорів щодо членства в ЄС, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Влада України хоче вже до кінця року виконати всі завдання Єврокомісії та розпочати переговори щодо членства в Євросоюзі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

Міністр у ході онлайн-лекції щодо майбутнього Європи у Міжнародному університеті імені Менендеса Пелайо наголосив, що Євросоюз - "ліберальна імперія", якій потрібно ставати більше, щоб виграти у глобальній грі за вплив.

Тому, як уточнив Кулеба, зараз Європі потрібні "нові сили та м'язи", а "втома від розширення" має поступитися здоровим глобальним амбіціям.

"З лютого 2022 року ЄС загалом і окремі держави-члени продемонстрували вже багато разів, що мають такі амбіції. Зокрема, коли надали Україні статус кандидата на членство в ЄС. Зараз українці одночасно воюють і уособлюють внутрішні трансформації. Україна налаштована виконати всі завдання, визначені Єврокомісією, та відкрити переговори щодо вступу до ЄС вже цього року", - зазначив глава МЗС.

Він уточнив, що сильний Євросоюз не входить до планів російського диктатора Володимира Путіна. Глава Кремля хоче, щоб блок був у хаосі, конфліктах та паралізований нерішучістю.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Після цього перед нашою країною поставили низку умов, виконання яких є обов'язковим для членства.

Процес вступу включає відповідні переговори між Україною та ЄС. Офіційні особи нашої країни розраховують, що вони розпочнуться вже цього року.

Станом на червень цього року Україна виконала 2 з 7 завдань, які необхідні для початку переговорів.

 

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