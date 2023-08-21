RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина настроена в этом году выполнить задачи для переговоров по членству в ЕС, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Власти Украины хотят уже до конца года выполнить все задания Еврокомиссии и начать переговоры по членству в Евросоюзе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министр в ходе онлайн-лекции насчет будущего Европы в Международном университете имени Менендеса Пелайо подчеркнул, что Евросоюз - "либеральная империя", которой нужно становиться больше, чтобы выиграть в глобальной игре за влияние. 

Поэтому, как уточнил Кулеба, сейчас Европе нужны "новые силы и мышцы", а "усталость от расширения" должна уступить здоровым глобальным амбициям.

"С февраля 2022 года ЕС в целом и отдельные государства-члены продемонстрировали уже много раз, что у них такие амбиции. В частности, когда предоставили Украине статус кандидата на членство в ЕС. Сейчас украинцы одновременно воюют и олицетворяют внутренние трансформации. Украина настроена выполнить все задачи, определенные Еврокомиссией, и открыть переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году", - отметил глава МИД. 

Он уточнил, что сильный Евросоюз не входит в планы российского диктатора Владимира Путина. Глава Кремля хочет, чтобы блок был в хаосе, конфликтах и парализован нерешительностью. 

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого перед нашей страной поставили ряд условий, выполнение которых обязательно для членства. 

Процесс вступления включает в себя соответствующие переговоры между Украиной и ЕС. Официальные лица нашей страны рассчитывают, что они начнутся уже в этом году. 

По состоянию на июнь этого года Украина выполнила 2 из 7 задач, которые необходимы для начала переговоров. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныРоссийская ФедерацияДмитрий КулебаЕвросоюзВступление в ЕС