UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна надіслала листи спонсорам МОК із протестом проти участі росіян у змаганнях

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна продовжує свою кампанію проти участі росіян та білорусів у міжнародних спортивних змаганнях. Дипломати надіслали відповідні листи компаніям-спонсорам Міжнародного олімпійського комітету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Продовжуємо також дипломатичний марафон для того, щоб не допустити використання Кремлем світового спорту та олімпійського руху для своєї пропаганди. Представникам держави-терориста не місце на Олімпіаді та міжнародних турнірах. Україна надіслала відповідні листи компаніям, які найбільше підтримують Міжнародний олімпійський комітет", - заявив голова держави.

За його словами, це великі компанії, які точно зацікавлені у тому, щоб їхню репутацію не використали для пропаганди війни проти України.

Нагадаємо, раніше МОК закликав допустити російських та білоруських спортсменів до змагань у нейтральному статусі.

Пізніше Зеленський у відповідь на таку скандальну заяву запросив голову МОК Томаса Баха відвідати Бахмут.

Також Україна направила лист із закликом не допустити росіян та білорусів до Олімпіади в Парижі президенту Франції Еммануелю Макрону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська Федераціяолімпійський комітетВійна Росії проти України