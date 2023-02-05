Україна надіслала листи спонсорам МОК із протестом проти участі росіян у змаганнях

"Продовжуємо також дипломатичний марафон для того, щоб не допустити використання Кремлем світового спорту та олімпійського руху для своєї пропаганди. Представникам держави-терориста не місце на Олімпіаді та міжнародних турнірах. Україна надіслала відповідні листи компаніям, які найбільше підтримують Міжнародний олімпійський комітет", - заявив голова держави.

За його словами, це великі компанії, які точно зацікавлені у тому, щоб їхню репутацію не використали для пропаганди війни проти України.