Україна надіслала листи спонсорам МОК із протестом проти участі росіян у змаганнях

Україна продовжує свою кампанію проти участі росіян та білорусів у міжнародних спортивних змаганнях. Дипломати надіслали відповідні листи компаніям-спонсорам Міжнародного олімпійського комітету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Продовжуємо також дипломатичний марафон для того, щоб не допустити використання Кремлем світового спорту та олімпійського руху для своєї пропаганди. Представникам держави-терориста не місце на Олімпіаді та міжнародних турнірах. Україна надіслала відповідні листи компаніям, які найбільше підтримують Міжнародний олімпійський комітет", - заявив голова держави.
За його словами, це великі компанії, які точно зацікавлені у тому, щоб їхню репутацію не використали для пропаганди війни проти України.
Нагадаємо, раніше МОК закликав допустити російських та білоруських спортсменів до змагань у нейтральному статусі.
Пізніше Зеленський у відповідь на таку скандальну заяву запросив голову МОК Томаса Баха відвідати Бахмут.
Також Україна направила лист із закликом не допустити росіян та білорусів до Олімпіади в Парижі президенту Франції Еммануелю Макрону.
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