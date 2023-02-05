Украина отправила письма спонсорам МОК с протестом против участия россиян в соревнованиях

"Продолжаем также дипломатический марафон для того, чтобы не допустить использования Кремлем мирового спорта и олимпийского движения для своей пропаганды. Представителям государства-террориста не место на Олимпиаде и международных турнирах. Украина направила соответствующие письма компаниям, наиболее поддерживающим Международный олимпийский комитет", - заявил глава государства.

По его словам, это большие компании, которые точно заинтересованы в том, чтобы их репутацию не использовали для пропаганды войны против Украины.