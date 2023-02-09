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Україна надіслала консулів для допомоги своїм громадянам в Туреччині, - МЗС

Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Київ надіслав консулів до Туреччини задля допомоги українцям. Ймовірно, ще п'ятеро українців перебувають під завалами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника МЗС Олега Ніколенка.

"Дипломати везуть теплий одяг, предмети першої необхідності, ліки. На місці вони координуватимуть пошуки зниклих громадян, надання медичної допомоги постраждалим та організацію евакуації", - пише Ніколенко.

За словами речника МЗС, ймовірно ще 5 українців перебувають під завалами. Міністерство й посольство активно взаємодіють із турецькою владою задля їхнього порятунку.

Одну громадянку України було госпіталізовано - її життю нічого не загрожує.

"Загалом дипломати вже розшукали 103 українців. Інші 22 громадянина не виходять на зв'язок. Працюємо над встановленням місць їхнього знаходження, підтримуємо зв'язок із рідними", - додав речник МЗС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з останніми даними, кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині й Сирії сягнула 12049 людей.

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