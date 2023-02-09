Украина направила консулов для помощи своим гражданам в Турции, - МИД

Киев направил консулов в Турцию для помощи украинцам. Вероятно, еще пять украинцев находятся под завалами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря МИД Олега Николенко.
"Дипломаты везут теплую одежду, предметы первой необходимости, лекарства. На месте они будут координировать поиски пропавших граждан, оказание медицинской помощи пострадавшим и организацию эвакуации", - пишет Николенко.
По словам спикера МИД, вероятно еще 5 украинцев находятся под завалами. Министерство и посольство активно взаимодействуют с турецкими властями для их спасения.
Одна гражданка Украины была госпитализирована - ее жизни ничего не угрожает.
"В целом дипломаты уже разыскали 103 украинцев. Остальные 22 гражданина не выходят на связь. Работаем над установлением мест их нахождения, поддерживаем связь с родными", - добавил спикер МИД.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии достигло 12049 человек.
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