Без гарантій безпеки: NYT розкрила деталі обговорюваної угоди США та України

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський може відвідати Білий дім уже цього або наступного тижня для підписання угоди про природні ресурси.

Однак поки що незрозуміло, як ця угода співвідноситься з питаннями безпеки України та завершенням війни.

За словами Трампа, переговори між Києвом і Вашингтоном близькі до завершення. Віцепрем'єр-міністр України Ольга Стефанишина також підтвердила, що угода перебуває на фінальній стадії.

Умови угоди

Згідно з даними The New York Times, в оновленому проєкті угоди умови для України стали вигіднішими, ніж у попередніх версіях, але в документі, як і раніше, відсутні гарантії безпеки, яких домагався Київ.

Згідно з проектом, Україна передасть США половину доходів від майбутньої монетизації своїх природних ресурсів. Ці кошти будуть спрямовані до спеціального фонду, в якому Сполучені Штати отримають максимально можливу частку.

Водночас відмовлено від колишньої умови, згідно з якою Україна мала виплатити США 500 мільярдів доларів із доходів, отриманих від нафти, газу та корисних копалин. Також скасовано норму про те, що Україна зобов'язана перераховувати суму, яка вдвічі перевищує обсяг майбутньої американської допомоги.

Важливим моментом залишається відсутність в угоді будь-яких гарантій безпеки для України. У Білому домі вважають, що саме економічне співробітництво зі США стане фактором стримування російської агресії.

Однак президент України наполягає, що без чітких гарантій підтримки з боку Заходу країна залишається вразливою для можливих нових атак з боку Росії.

Минулого тижня Трамп назвав Зеленського "диктатором" і звинуватив Україну в розв'язанні війни, а напередодні його адміністрація виступила проти резолюції ООН, де Росія визнавалася агресором.

Реакція Росії та перспективи угоди

Російський диктатор Володимир Путін вже відреагував на інтерес США до українських природних ресурсів, заявивши, що російські родовища рідкоземельних мінералів значно перевершують українські. Він також припустив можливість співпраці з американськими компаніями, зокрема на окупованих Росією територіях України.

Проєкт угоди, який опинився в розпорядженні The New York Times, передбачає, що доходи від фонду будуть частково реінвестовані в українську економіку, проте конкретний відсоток не вказано.

Документ також підкреслює довгострокову економічну підтримку з боку США, але не містить зобов'язань щодо військової допомоги або розміщення американського персоналу в Україні.

Білий дім заявляє, що участь США в економіці України сама по собі стане фактором стримування Росії, але Київ продовжує наполягати на необхідності чітких гарантій безпеки.