Україна наближається до ударів "роєм" крилатих ракет Ruta по Росії, - ЗМІ

Україна вже близька до того, щоб бити російських окупантів роями крилатих ракет Ruta, які буде координувати дрон зі штучним інтелектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Військовий портал пише, що компанії Shield AI та Destinus успішно провели серію випробувань з інтеграції бойового штучного інтелекту Hivemind на дрони різних типів.

Випробування підтвердили можливість автономного управління безпілотниками у польоті та продемонстрували, як це може допомогти операторам швидше реагувати на сучасні загрози.

Три етапи випробувань

Перший етап - двомісячна інтеграція Hivemind на дроні Hornet від Destinus. Під час льотних випробувань дрон самостійно оновлював маршрут відповідно до поточного завдання.

Другий етап - створення повноцінного розвідувально-ударного контуру. До ударних дронів Hornet приєднався розвідувальний БПЛА V-BAT, який виконував роль ретранслятора зв'язку і передав на ударні дрони дані про місію.

У Defense Express зазначають, що Hornet Block 2 може не лише атакувати наземні цілі, а й працювати як дрон-перехоплювач.

Це відкриває можливість створення автономного рою безпілотників для одночасного ураження цілей на землі та в повітрі.

Під час третього етапу компанії відпрацювали повний цикл виконання бойової місії.

Система забезпечувала:

автономне планування маршруту;

політ із врахуванням рельєфу місцевості;

оновлення даних про ціль безпосередньо під час польоту;

виконання маневрів без участі оператора.

Що далі

“На наступному етапі ці можливості будуть перенесені на платформу Ruta від Destinus в Україні, що дозволить здійснювати скоординовані ударні дії між V-BAT і декількома системами Ruta”, - зазначили в компанії.

Точні терміни випробувань такої концепції поки не розкриваються.

Водночас у Defense Express звертають увагу, що компанії змогли пройти три етапи розробки лише за кілька місяців, що суттєво наближає появу автоматизованих ройових можливостей для крилатих ракет Ruta.