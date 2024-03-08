Україна може зупинити Путіна, якщо США нададуть зброю, - Байден

"З часів (Авраама - прим.ред.) Лінкольна і громадянської війни не було таких ударів по демократії, як зараз. Путінська Росія вторглася в Україну. Він (Путін, - прим.ред) не зупиниться на Україні. Але Україна може зупинити Путіна. Україна може зупинити Путіна, якщо ми надамо їм зброю, таку як треба", - сказав Байден.

Допомога, за словами президента, блокується тими, котрі хочуть відійти від світового лідерства. Також Байден згадав у своїй промові Трампа та його підтримку Путіна.

"Мій попередник, колишній президент, каже Путіну - роби все, що ти хочеш. Це сказав колишній президент. Він підтримав російського лідера. Це жахливо і неприйнятно", - сказав Байден.

За словами президента США, країна не може підставити Україну, Європу та весь вільний світ під ризик.

"Ми мусимо відповісти на виклик Путіну. Історія стежить за нами. Ми не можемо поставити Україну, Європу та весь вільний світ під ризик. Я Путіну казав дуже прості речі - ми не відійдемо, ми не впадемо", - сказав президент США.

Також Байден заявив, що американських солдатів немає в Україні, і пообіцяв не допустити цього надалі

Підтримка США України

Раніше ми писали, що в адміністрації Байдена думають над допомогою України з бюджету армії США. Допомога може становити близько 200 млн доларів.

Нещодавно Сенат ухвалив окремий законопроект із грошима для України, Ізраїлю та Тайваню. Щоб він набув чинності, документ ще має схвалити Палата представників і підписати президент Джо Байден.

Як пише CNN, Палата представників може проголосувати за фінансову допомогу Україні наприкінці березня або у квітні.