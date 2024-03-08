Украина может остановить Путина, если США предоставят оружие, - Байден

"Со времен (Авраама - прим. ред.) Линкольна и гражданской войны не было таких ударов по демократии, как сейчас. Путинская Россия вторглась в Украину. Он (Путин, - прим.ред) не остановится на Украине. Но Украина может остановить Путина. Украина может остановить Путина, если мы предоставим им оружие, такое как надо" , – сказал Байден.

Помощь, по словам президента, блокируется теми, кто хочет отойти от мирового лидерства. Также Байден упомянул в своей речи Трампа и его поддержку Путина.

"Мой предшественник, бывший президент, говорит Путину - делай все, что ты хочешь. Это сказал бывший президент. Он поддержал российского лидера. Это ужасно и неприемлемо", - сказал Байден.

По словам президента США, страна не может подставить Украину, Европу и весь свободный мир под риск.

"Мы должны ответить на вызов Путину. История следит за нами. Мы не можем поставить Украину, Европу и весь свободный мир под риск. Я Путину говорил очень простые вещи - мы не отойдем, мы не упадем", - сказал президент США.

Также Байден заявил, что американских солдат нет в Украине, и пообещал не допустить этого в дальнейшем.

Поддержка США Украины

Ранее мы писали, что в администрации Байдена думают над помощью Украине из бюджета армии США. Помощь может составить около 200 млн долларов.

Недавно Сенат принял отдельный законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня. Чтобы он вступил в силу, документ еще должны одобрить Палата представителей и подписать президент Джо Байден.

Как пишет CNN, Палата представителей может проголосовать за финансовую помощь Украине в конце марта или в апреле.