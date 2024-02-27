ua en ru
Вт, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна може зробити більше для боротьби з корупцією, - Держдеп

Вашингтон, Вівторок 27 лютого 2024 09:07
UA EN RU
Україна може зробити більше для боротьби з корупцією, - Держдеп Фото: Метью Міллер (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українська влада зробила низку заходів для боротьби з корупцією. Проте у цьому напрямі можна зробити більше.https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayina-ta-ssha-pidpisali-memorandum-posilennya-1706701721.html

Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми вже давно ведемо розмови з урядом України щодо необхідності вжиття антикорупційних заходів", - сказав він.

За його словами, за останні пару років влада України здійснила низку заходів щодо боротьби з корупцією.

"Ми думаємо, що ми можемо більше, що вони можуть зробити, і ми ведемо з ними постійний діалог на цю тему", - додав Міллер.

Контроль за використанням міжнародної допомоги

Нагадаємо, 29 січня до Києва прибули генеральні інспектори з Міноборони, Держдепартаменту та Агентства з міжнародного розвитку США. Вони приїхали для перевірки наданої Україні американської допомоги.

А 31 січня Україна та США підписали меморандум про посилення контролю за використанням міжнародної допомоги.

Серед іншого меморандум передбачає:

  • обмін актуальною інформацією для виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству або корупції, що впливає або стосується допомоги США;
  • проведення спільних заходів щодо виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству та корупції;
  • створення механізму взаємної передачі запитів щодо розслідувань та заходів у межах повноважень та юрисдикції сторін;
  • проведення періодичних зустрічей для визначення пріоритетних напрямів співробітництва задля досягнення спільних цілей.
Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
Підвищення пенсій та скорочення виплат для ВПО. Що зміниться з 1 березня в Україні
Підвищення пенсій та скорочення виплат для ВПО. Що зміниться з 1 березня в Україні
DAILY
Перезавантаження "податкової поліції". Навіщо потрібна реформа БЕБ і що не так з ідеєю влади
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Перезавантаження "податкової поліції". Навіщо потрібна реформа БЕБ і що не так з ідеєю влади