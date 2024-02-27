Україна може зробити більше для боротьби з корупцією, - Держдеп
Українська влада зробила низку заходів для боротьби з корупцією. Проте у цьому напрямі можна зробити більше.https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayina-ta-ssha-pidpisali-memorandum-posilennya-1706701721.html
Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Ми вже давно ведемо розмови з урядом України щодо необхідності вжиття антикорупційних заходів", - сказав він.
За його словами, за останні пару років влада України здійснила низку заходів щодо боротьби з корупцією.
"Ми думаємо, що ми можемо більше, що вони можуть зробити, і ми ведемо з ними постійний діалог на цю тему", - додав Міллер.
Контроль за використанням міжнародної допомоги
Нагадаємо, 29 січня до Києва прибули генеральні інспектори з Міноборони, Держдепартаменту та Агентства з міжнародного розвитку США. Вони приїхали для перевірки наданої Україні американської допомоги.
А 31 січня Україна та США підписали меморандум про посилення контролю за використанням міжнародної допомоги.
Серед іншого меморандум передбачає:
- обмін актуальною інформацією для виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству або корупції, що впливає або стосується допомоги США;
- проведення спільних заходів щодо виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству та корупції;
- створення механізму взаємної передачі запитів щодо розслідувань та заходів у межах повноважень та юрисдикції сторін;
- проведення періодичних зустрічей для визначення пріоритетних напрямів співробітництва задля досягнення спільних цілей.