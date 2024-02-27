Украина может сделать больше для борьбы с коррупцией, - Госдеп
Украинские власти предприняли ряд мер для борьбы с коррупцией. Однако в этом направлении можно сделать больше.
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Мы уже давно ведем разговоры с правительством Украины о необходимости принятия антикоррупционных мер", - сказало он.
По его словам, за последние пару лет власти Украины предприняли ряд мер по борьбе с коррупцией.
"Мы думаем, что мы можем больше, что они могут сделать, и мы ведем с ними постоянный диалог по этой теме", - добавил Миллер.
Контроль за использованием международной помощи
Напомним, 29 января в Киев прибыли генеральные инспекторы из Минобороны, Госдепартамента и Агентства по международному развитию США. Они приехали для проверки оказанной Украине американской помощи.
А 31 января Украина и США подписали меморандум об усилении контроля за использованием международной помощи.
Среди прочего меморандум предусматривает:
- обмен актуальной информацией для выявления, подтверждения и предотвращения мошенничества или коррупции, влияющей или касающейся помощи, предоставляемой США;
- проведение совместных мероприятий по выявлению, подтверждению и предотвращению мошенничества и коррупции;
- создание механизма взаимной передачи запросов, касающихся расследований и мер в пределах полномочий и юрисдикции сторон;
- проведение периодических встреч для определения приоритетных направлений сотрудничества для достижения общих целей.