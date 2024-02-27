Украина может сделать больше для борьбы с коррупцией, - Госдеп

Украинские власти предприняли ряд мер для борьбы с коррупцией. Однако в этом направлении можно сделать больше.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Мы уже давно ведем разговоры с правительством Украины о необходимости принятия антикоррупционных мер", - сказало он.

По его словам, за последние пару лет власти Украины предприняли ряд мер по борьбе с коррупцией.

"Мы думаем, что мы можем больше, что они могут сделать, и мы ведем с ними постоянный диалог по этой теме", - добавил Миллер.

Контроль за использованием международной помощи

Напомним, 29 января в Киев прибыли генеральные инспекторы из Минобороны, Госдепартамента и Агентства по международному развитию США. Они приехали для проверки оказанной Украине американской помощи.

А 31 января Украина и США подписали меморандум об усилении контроля за использованием международной помощи.

Среди прочего меморандум предусматривает: