Україна може зробити антибалістику Freya дуже швидко, але є умова

Українська антибалістика Freya

Зеленський розкрив подробиці роботи України над антибалістичним проєктом Freya.

"Я б назвав її, що вона європейська, але тим не менш так, під нашим головуванням. Цей проєкт - аналог Patriot щодо збиття балістичних цілей, масового виробництва і більш дешевої системи", - зазначив президент.

Глава держави також анонсував першу зустріч в цьому напрямку у Франції найближчим часом.

"Нашим завданням було зібрати всіх разом і представити відповідний проєкт Freya тим країнам, які можуть допомогти Україні зробити його дуже швидко. Тобто ми можемо це зробити самі. Але пройдуть роки", - зауважив Зеленський.

Як допоможуть партнери

Президент наголосив, що, як і на виробництво Patriot та CAMP, так і на розробку власної антибалістики потрібен час.

"Виробництво дуже маленьке, черги дуже довгі, і тому ми працюємо в різних напрямках. Чому наше лідерство? Тому що ракета українського виробництва. Але для систем потрібна не тільки ракета і пускова, потрібні радари, управління, багато різних елементів", - уточнив Зеленський.

Тому для того, щоб зробити швидко антибалістику, Україні можуть допомогти європейські партнери.

"Це вісім країн, які можуть допомогти і Україні, і всій Європі створити свою систему проти балістики. Дуже розраховую на успіх цього проєкту. Безумовно, якщо найближчими днями, тижнями партнери нас підтримують, - це буде велика допомога і великий прорив для українського оборонно-промислового комплексу", - впевнений Зеленський.