Украина может сделать антибаллистику Freya очень быстро, но есть условие

Украина быстрыми темпами работает над собственной антибаллистической системой Freya. Но без помощи партнеров не обойтись.

Украинская антибаллистика Freya

Зеленский приоткрыл подробности работы Украины над антибаллистическим проектом Freya.

"Я бы назвал ее, что она европейская, но тем не менее да, под нашим председательством. Этот проект - аналог Patriot насчет сбития баллистических целей, массового производства и более дешевой системы", - отметил президент.

Глава государства также анонсировал первую встречу в этом направлении во Франции в ближайшее время.

"Нашей задачей было собрать всех вместе и представить соответствующий проект Freya тем странам, которые могут помочь Украине сделать его очень быстро. То есть мы можем это сделать сами. Но пройдут годы", - отметил Зеленский.

Как помогут партнеры

Президент подчеркнул, что, как и на производство Patriot и CAMP, так и на разработку собственной антибаллистики нужно время.

"Производство очень маленькое, очереди очень длинные, и поэтому мы работаем по разным направлениям. Почему наше лидерство? Потому что ракета украинского производства. Но для систем нужна не только ракета и пусковая, нужны радары, управление, много разных элементов", - уточнил Зеленский.

Поэтому для того, чтобы быстро сделать антибаллистику, Украине могут помочь европейские партнеры.

"Это восемь стран, которые могут помочь и Украине, и всей Европе создать свою систему против баллистики. Очень рассчитываю на успех этого проекта. Безусловно, если в ближайшие дни, неделями партнеры нас поддерживают, это будет большая помощь и большой прорыв для украинского оборонно-промышленного комплекса", - уверен Зеленский.