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Україна може збивати російські ракети "Циркон", але є проблема

13:07 29.06.2026 Пн
2 хв
Ця зброя насправді має інші технічні особливості
aimg Юлія Капітонова
Україна може збивати російські ракети "Циркон", але є проблема Фото: У ПС ЗСУ заявили, що ракета "Циркон" не дотягує до гіперзвукової (wikipedia.org)
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Російські ракети "Циркон", які летять по балістичній траєкторії, цілком можливо знищити. Однак ППО України часто бракує для цього відповідних засобів.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначив Ігнат, Росія проєктувала "Циркон" як протикорабельну ракету. Попри це, вона є багатофункціональною та може атакувати наземні об’єкти.

До речі, диктатор Володимир Путін вигадував, що ракета є гіперзвуковою, однак це не так. Хоча її швидкість дійсно чимала - до 10 Махів.

"Піднімаючись на висоту понад 40 км, ракета на великій швидкості, бо там розріджене повітря, йде до своєї цілі і атакує вже як балістична ракета", - пояснив представник ПС ЗСУ.

Балістику такого типу Patriot здатний знищувати. Однак проблема полягає в тому, що ракет до нього постійно бракує.

"Статистика говорить сама за себе - якщо є ракети до Patriot, то ракету можливо перехоплювати в тому чи іншому регіоні", - додав Ігнат.

Ворог, знаючи про дефіцити України, умисно застосовує більше "Цирконів".

Якщо раніше ці ракети запускали з Криму, то наразі вже з північного напряму. Причина в тому, що береговий комплекс "Бастіон" є мобільним і може застосовуватися в різних регіонах.

Нагадаємо, раніше РБК-України розповідало, чи здатна Україна створити власний ракетний "меч" та на чий досвід їй варто опиратися.

Також стало відомо, як ППО України змогла успішно відбити російську атаку з "Цирконами".

А в ISW пояснили, навіщо насправді Путін вирішив вдарити по Києво-Печерській лаврі.

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