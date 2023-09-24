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Україна може збивати ракети "Онікс"? Що про це кажуть у Повітряних силах

Україна, Неділя 24 вересня 2023 08:51
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Україна може збивати ракети "Онікс"? Що про це кажуть у Повітряних силах Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни знову почали обстрілювати південь України ракетами "Онікс". Військові натякають, що можуть "вливати" на ці ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що ракети "Онікс" мають обмежений радіус дії, приблизно до 600 кілометрів. Їх зазвичай використовують для ударів по кораблях та узбережжю.

Речник припустив, що окупанти можуть заощаджувати крилаті ракети "Калібр", тому використовують "Онікси" для обстрілів Одеської області. При цьому Ігнат натякнув, що українські війська під час останньої атаки на Одеську область могли підбити російський "Онікс".

"Щось вплинуло на її політ, тому вона влучила в рекреаційну зону", - зазначив він.

На питання, чи можуть українські сили протиповітряної оборони "вливати" на такий тип ракет, речник сказав: "Звичайно, ми все можемо".

Що цьому передувало

Нагадаємо, в ніч на 23 вересня російська армія атакувала Одеську область ракетами "Онікс". Їх випустили з берегового комплексу "Бастіон" з території окупованого Криму.

Як повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, дві ракети влучили у рекреаційну зону Одеської області. Руйнувань та постраждалих не було.

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