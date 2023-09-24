Украина может сбивать ракеты "Оникс"? Что об этом говорят в Воздушных силах

Россияне снова начали обстреливать юг Украины ракетами "Оникс". Военные намекают, что могут "вливать" на эти ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он объяснил, что ракеты "Оникс" имеют ограниченный радиус действия примерно до 600 километров. Их обычно используют для ударов по кораблям и побережью.

Спикер предположил, что оккупанты могут экономить крылатые ракеты "Калибр", поэтому используют "Ониксы" для обстрелов Одесской области. При этом Игнат намекнул, что украинские войска во время последней атаки на Одесскую область могли подбить российский "Оникс".

"Что-то повлияло на ее полет, поэтому она попала в рекреационную зону", - отметил он.

На вопрос, могут ли украинские силы противовоздушной обороны "вливать" на такой тип ракет, спикер сказал: "Конечно, мы все можем".

Что этому предшествовало

Напомним, в ночь на 23 сентября российская армия атаковала Одесскую область ракетами "Оникс". Их выпустили из берегового комплекса "Бастион" с территории оккупированного Крыма.

Как сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области. Разрушений и пострадавших не было.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.