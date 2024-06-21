Україна може завдавати ударів по РФ будь-де, а не тільки в районі Харкова, - Politico

США дозволили Україні використовувати американську зброю для завдання ударів по будь-яких російських силах, що атакують через кордон, а не тільки по тих, що знаходяться в районі Харкова.
Про це повідомили два американські чиновники на умовах анонімності, передає РБК-Україна з посиланням на Politico.
Тонка зміна у зверненні зброєю, як наполягають офіційні особи, не є зміною політики. Послаблення обмежень сталося лише за кілька тижнів після того, як США дали Києву зелене світло на завдання ударів по території Росії у відповідь на напад на Харків. На той час американські чиновники наголошували, що політика обмежувалася Харківською областю.
З того часу ЗСУ як мінімум один раз використовували американську зброю для завдання удару по Росії, знищивши цілі в Білгороді, і зумівши стримати російський наступ. Але українські та інші європейські чиновники зажадали від США ще більше послабити обмеження, дозволивши Україні завдавати ударів будь-де на території РФ.
У вівторок, 17 червня, радник із національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що угода з Україною про стрільбу американською зброєю по Росії поширюється на "будь-яке місце, де війська РФ перетинають кордон з російської сторони на українську сторону, щоб спробувати захопити додаткову українську територію.
В останні дні Росія дала зрозуміти, що незабаром може рушити на північно-східне місто Суми, яке також знаходиться недалеко від кордону РФ. Салліван зазначив, що якщо це станеться, ця політика буде застосовуватись і там.
"Справа не в географії. Справа в здоровому глузді. Якщо Росія атакує або збирається атакувати Україну зі своєї території, то має сенс дозволити Україні завдати удару у відповідь по силах, які б'ють по ній з іншого боку кордону", - сказав Салліван.
Politico зазначає, що зараз формулювання Саллівана помітно відрізняються від того, що говорили офіційні особи США у травні, коли було детально описано нову політику.
"Президент нещодавно доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю для цілей протидії вогню в Харкові, щоб Україна могла завдати удару у відповідь по російських силах, які завдають ударів по них або готуються завдати удару", - сказав високопоставлений американський чиновник.
Політика недопущення далеких ударів усередині Росії «не змінилася», наголосив урядовець.
Нагадаємо, що інформації The Guardian, перші надані Україні літаки F-16, які прибудуть влітку,захищатимуть Харків.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна працює над постачанням та отриманням ще кількох ЗРК Patriot для захисту від російських обстрілів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.