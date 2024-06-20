Україна працює над отриманням ще кількох систем Patriot, - Зеленський

Україна працює над поставками та отриманням ще кількох зенітних ракетних комплексів Patriot для захисту від обстрілів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського .

Президент подякував Румунії за рішення про передачу Україні системи Patriot.

"Це справді сильний крок. І як наслідок - буде більше безпеки в усьому нашому регіоні, для всіх наших сусідів. Для Молдови, для країн Балтії, для Румунії також", - сказав президент.

Він додав, що Україна здатна перемогти імперські амбіції Росії, і це поверне спокій і впевненість усій нашій Європі.

"Ми працюємо з командою щодо постачання ще кількох Patriot", - сказав Зеленський.

Перевага системи Patriot

Зенітно-ракетний комплекс Patriot має кілька ключових переваг. По-перше, він ефективний проти різних повітряних загроз, зокрема балістичних і крилатих ракет, а також літаків.

По-друге, Patriot має високу точність і дальність ураження, що дає змогу захищати великі міста і стратегічно важливі об'єкти.

У контексті війни з Росією, такі системи можуть істотно посилити протиповітряну оборону України, захищаючи критично важливі інфраструктури і знижуючи ризик авіаударів і ракетних атак.