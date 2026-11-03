Україна може втратити найсильніших союзників у Конгресі США після виборів

У новому складі Конгресу США не буде низки ключових прихильників України. Частина з них не балотувалася, інші програли праймеріз або ризикують втратити місця на виборах 3 листопада.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.
У Палаті представників 60 законодавців вирішили не йти на новий термін. Більшість, а саме 32 конгресмени (15 демократів і 17 республіканців), взагалі залишають державну службу.
Решта змінює політичний рівень. 16 законодавців балотуються до Сенату, 10 республіканців борються за губернаторські посади, ще один демократ іде в законодавчі збори штату.
У Сенаті на переобрання не йдуть 11 сенаторів.
Серед республіканців цього разу не балотується Дон Бейкон. Він один з найактивніших критиків обмежень на зброю для України і особисто бував у Києві.
Не йде на вибори і Майкл Маккол, голова Комітету із закордонних справ. Саме він був одним з головних лобістів передачі ЗСУ далекобійної зброї.
Відчутною втратою для України стала поразка ветерана Дена Креншоу. Один з найгучніших республіканських прихильників військової допомоги Києву програв праймеріз кандидату від радикальнішого MAGA-крила.
Найпомітніша постать серед тих, хто залишає Сенат, - 84-річний республіканець Мітч Макконнелл. У 2022 році він очолював делегацію Сенату до Києва і довго залишався головним захисником допомоги Україні всередині своєї партії.
Кар'єру в Сенаті завершує і республіканець Том Тілліс, співголова Групи спостереження Сенату щодо НАТО та один з найжорсткіших критиків Кремля у своїй партії.
Серед демократів Україна втрачає Джин Шахін, яка очолювала групу щодо НАТО разом з Тіллісом, а також Діка Дурбіна. Він послідовно виступав за більші безпекові пакети для Києва і жорсткіші санкції проти Росії.
Під загрозою переобрання опинилася демократка Марсі Каптур, співголова Групи підтримки України в Палаті представників. Після зміни меж її виборчого округу вона потрапила в зону високого ризику.
Ризикує і другий співголова цієї групи, поміркований республіканець Браян Фіцпатрік. Він різко критикував нещодавню "дизельну угоду" Трампа з Путіним.
Під тиском також Майкл Тернер, голова Комітету з розвідки, який очолював двопартійні делегації конгресменів до Києва. Його округ в Огайо більше не вважають "безпечним" для республіканців, хоча невелику перевагу Тернер поки зберігає.
Проміжні вибори 3 листопада можуть вплинути не лише на склад Конгресу, а й на зовнішню політику США. За даними Axios, у разі слабкого результату республіканців Трамп може зважитися на масштабний удар по Ірану.
Українське питання теж стало частиною передвиборчої боротьби. Перед виборами Трамп посилював тиск на Київ, погрожуючи обмежити обмін розвідданими та доступ до Starlink. Проте, як показують опитування, така тактика не додає республіканцям підтримки серед виборців.