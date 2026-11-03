Украина может потерять сильнейших союзников в Конгрессе США после выборов

В новом составе Конгресса США не будет ряда ключевых сторонников Украины. Часть из них не баллотировалась, другие проиграли праймериз или рискуют лишиться места на выборах 3 ноября.

Об этом говорится в материале РБК-Украина .

В Палате представителей 60 законодателей решили не уходить на новый срок. Большинство, а именно 32 конгрессмена (15 демократов и 17 республиканцев), вообще покидают государственную службу.

Остальные меняют политический уровень. 16 законодателей баллотируются в Сенат, 10 республиканцев борются за губернаторские должности, еще один демократ уходит в законодательное собрание штата.

В Сенате на переизбрание не уходят 11 сенаторов.

Кого потеряет Украина в Палате представителей

Среди республиканцев в этот раз не баллотируется Дон Бэйкон. Он один из самых активных критиков ограничений на оружие для Украины и лично бывал в Киеве.

Не идет на выборы и Майкл Маккол, глава Комитета по иностранным делам. Именно он являлся одним из главных лоббистов передачи ВСУ дальнобойного оружия.

Ощутимой потерей для Украины стало поражение ветерана Дэна Креншоу. Один из самых громких республиканских сторонников военной помощи Киеву проиграл праймериз кандидату от более радикального MAGA-крыла.

Идущий из Сената

Самая заметная фигура среди покидающих Сенат - 84-летний республиканец Митч Макконнелл. В 2022 году он возглавлял делегацию Сената в Киев и долго оставался главным защитником помощи Украине внутри своей партии.

Карьеру в Сенате завершает и республиканец Том Тиллис, сопредседатель Группы наблюдения Сената по НАТО и один из самых жестких критиков Кремля в своей партии.

Среди демократов Украина теряет Джин Шахин, которая возглавляла группу по НАТО вместе с Тиллис, а также Дика Дурбина. Он последовательно выступал за большие пакеты безопасности для Киева и более жесткие санкции против России.

Кто из союзников может проиграть выборы

Под угрозой переизбрания оказалась демократ Марси Каптур, сопредседатель Группы поддержки Украины в Палате представителей. После смены границ ее избирательного округа она попала в зону высокого риска.

Рискует и второй сопредседатель этой группы, умеренный республиканец Брайан Фицпатрик. Он резко критиковал недавнее "дизельное соглашение" Трампа с Путиным.

Под давлением также Майкл Тернер, глава Комитета по разведке, возглавлявший двухпартийные делегации конгрессменов в Киев. Его округ в Огайо больше не считают "безопасным" для республиканцев, хотя небольшое преимущество Тернер пока сохраняет.