Україна не може втрачати промислових фахівців: як "Метінвест" зберігає кадри

"Метінвест" збергігає кадри

За словами Петрук, компанія переживає один із найскладніших періодів від початку повномасштабного вторгнення. Через російські атаки зупинилися два металургійні комбінати Групи, де працюють майже 15 тисяч людей. Також не працюють два з чотирьох гірничо-збагачувальних комбінатів у Кривому Розі.

Ситуацію ускладнюють блокада чорноморських портів, скорочення квот ЄС на імпорт сталі та запровадження механізму вуглецевого коригування імпорту CBAM, які обмежують можливості експорту української металопродукції.

Попри зупинку виробництва, "Метінвест" продовжує виплачувати зарплати працівникам і не переводить їх у простій. Людей залучають до розбирання завалів та підготовки підприємств до відновлення.

"Сьогодні наше головне завдання - зберегти кадровий потенціал. Ми не можемо дозволити собі експортувати досвід, навички та знання. Тому для нас так важливо зберегти ядро колективу й технологічну експертизу", - наголосила Петрук.

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За її словами, втрата кваліфікованих фахівців може стати окремим ризиком для майбутнього відновлення промисловості. Навіть за наявності фінансування та обладнання запуск виробництва залежатиме від людей, які мають необхідні компетенції й досвід.

Як компанія готує фахівців і підтримує ветеранів

"Метінвест" також скорочує терміни підготовки нових фахівців і розширює програми перекваліфікації. Зокрема, навчання підручного сталевара скоротили з 9-12 до 4-6 місяців, поєднавши онлайн-теорію з практикою безпосередньо на виробництві.

"В умовах війни чи не найважливіше - здатність компаній швидко перенавчати людей", - зазначила Петрук.

Ще одним резервом кадрового потенціалу в компанії називають ветеранів. Наразі близько 8,5 тисячі працівників "Метінвесту" служать у ЗСУ, а понад тисячу ветеранів уже повернулися або були залучені до роботи.

Для їхньої адаптації компанія з 2023 року розвиває систему реінтеграції, яка охоплює перенавчання, підтримку під час повернення до цивільної роботи та підготовку колективів.

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"Метінвест" також співпрацює з молоддю, закладами професійно-технічної освіти та власним університетом "Метінвест Політехніка", щоб формувати кадровий резерв для відновлення галузі.

За словами Петрук, збереження людського капіталу сьогодні не менш важливе, ніж відновлення виробничих потужностей.

"Лише спільними зусиллями бізнесу й держави ми зможемо створити систему, що працюватиме на користь країни і під час війни, і після її завершення", - підсумувала вона.