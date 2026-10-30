ua en ru
Пт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

"Метінвест" увійшов до числа найкращих роботодавців України у металургії

12:56 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Новіков
"Метінвест" увійшов до числа найкращих роботодавців України у металургії "Метінвест" визнали одним із лідерів серед роботодавців України (фото: Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Групу Метінвест визнали одним із найкращих роботодавців України в категорії "Металургія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний рейтинг, який презентували NV та Odgers Ukraine.

Компанії оцінювали за чотирма критеріями:

  • підтримка ветеранів та їхніх родин;
  • утримання й розвиток талантів;
  • різноманітність та інклюзивність;
  • допомога працівникам у кризових умовах.

Загалом експерти сформували список із 50 компаній великого бізнесу та п’яти представників середнього бізнесу, які увійшли до переліку найкращих роботодавців країни.

У категорії "Металургія" до числа лідерів разом із "Метінвестом" увійшли "Інтерпайп" і Centravis.

У рейтингу зазначається, що український ринок праці залишається під значним тиском через мобілізацію, виїзд працівників за кордон, а також регулярні російські атаки на виробничі майданчики, склади та енергетичну інфраструктуру.

Попри це, компанії продовжують адаптувати кадрову політику, утримувати команди та підтримувати співробітників.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков наголосив, що українська металургія зараз перебуває "в лещатах війни та торговельних обмежень з боку ЄС".

За його словами, попри втрати та складні умови роботи, Метінвест продовжує зберігати команду, підтримувати Сили оборони та готуватися до участі у відбудові країни.

"Попри всі втрати та виклики, "Метінвест" продовжує бути опорою України та робить усе, щоб зберегти команду, мати можливість підтримувати Сили оборони й відбудовувати країну після перемоги", - зазначив Риженков.

Як відомо, за 2022–2025 роки "Метінвест" інвестував у розвиток підприємств 43,6 млрд грн та сплатив понад 82,2 млрд грн податків.

Крім того, від початку війни компанія спрямувала понад 10 млрд грн на допомогу Україні та її громадянам, з яких 7,3 млрд грн - на потреби Сил оборони в межах ініціативи "Сталевий Фронт".

Підприємства компанії також налагодили виробництво продукції для фронту, зокрема засобів захисту для військових і техніки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Метінвест
Новини
"Ріднесенькі наші": з'явились перші кадри Лубінця з окупованих Олешок
"Ріднесенькі наші": з'явились перші кадри Лубінця з окупованих Олешок
Аналітика
Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур